Koľko životov môže zachrániť celoplošné testovanie?

Možno sa to nedá vypočítať celkom presne. Koľko najmenej či koľko najviac. Možno si nikto netrúfne vysloviť to číslo, aby nebol opľúvaný ako toľkokrát Matovič. Možno mnohí čakajú, že sa opäť nezdrží a preriekne sa.

Čakajú proste nejaký impulz, aby sa dokázali rozhodnúť.

Koľko životov dokáže zachrániť celoplošné testovanie?

Je naozaj dôležité to číslo?

Čo ak by to bol jeden? Zostali by ste doma? Čo ak by to bol jeden váš známy, priateľ, blízky človek,...rodina? Nestálo by to za tú trochu nepohodlia a obety?

Neplánujem tu teraz hádzať odkazy na názory odborníkov – hygienikov, virológov, lekárov... každý si vie vygúgliť a nemyslím, že ľudí presvedčí množstvo faktov a argumentov.

Ako vždy, keď ide o veci srdca.

Nedávno ma Pod lampou „osvietil“ svojou prognózou jeden z najpokornejších a najpozitívnejších ľudí – vedec a infektológ Prof. MUDr.Vladimír Krčméry DrSc., bojovník s usmiatými pomlčkami miesto očí, ktorý vraj „už nadsluhuje“, že do Božieho narodenia to prekonáme.

https://www.youtube.com/watch?v=anP0F4EAVpM

Frustrácia berie ľuďom nádej.

Preto treba dať slovo autoritám, tým, ktorí už niečo prekonali a ich skúsenosti potrebujeme uveriť.

Možno to nevýjde. Možno to nezachráni ekonomiku, ako sme očakávali.Možno sa nepodarí zachrániť každého a bude to veľa stáť... Ale nie všetko možno vyčísliť, spočítať, zaplatiť.

Niekedy musíme voliť srdcom.

Hlavne, keď ide o ľudské životy.

Aby sme raz nemuseli ľutovať, že sme nič neurobili.

Spolu to dokážme.