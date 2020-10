Kto našiel „ficove“ dlažobné kocky?

Prečo neboli Fašisti zakázaní hneď v okamihu vzniku? Bál sa niekto, že Kotleba narastie vo väzení ako Brejvik? Alebo mal splniť iný účel – urobiť „špinavú“ prácu?

Topiaci sa aj slamky chytá!

Tak mi pripadá prejav členov ĽSNS bez rúšok zo včerajšieho agresívneho protestu. Akoby „hrdinsky“ chceli nasledovať svojho vodcu – Kotlebu do basy. Verím, že polícia bude tentokrát konečne konať, pretože protest drzo a provokačne zorganizovali napriek núdzovému stavu a ako ukazujú kamerové zábery, kopa ľudí je bez rúšok. Verejnosť bude teda pozorne sledovať tento precedens – kto bude odsúdený.

Konečne sa kotlebovci ukázali – kto sú. Verím, že to došlo všetkým, ktorí im v zúfalstve dali hlas, alebo sa z nepochopiteľných dôvodov ocitli v inkriminovaný čas na mieste ohrozenia života.

S úžasom som pozorovala bandu vyholených hláv v čiernom, ako organizovane vytrhovali dlažobné kocky, hádzali ich o zem, pchali úlomky do vrecák a hádzali do nečinných policajtov. Boli to zábery ako z katastrofických filmov. Nikdy by mi nenapadlo, že sa to môže diať u nás. Nejaká „hysterka“ sa váľala pred autom, iní grázli ničili, čo videli, kopali do brány, alebo osa snažili ju preliezť. Neviem, či boli opití, nafetovaní, alebo iným spôsobom mali postihnutú myseľ. V inej krajine – Amerike či Francúzsku by ich vycvičení policajti dávno spacifikovali a posadili do basy, aby neohrozovali verejnosť. Obávam sa, že naše bezpečnostné zložky na to nie sú vôbec pripravené.

https://www.facebook.com/KRPZBA/videos/680583902586702

Každého by určite zaujímalo, kto je za touto maškarádou, kto chce využiť tie najnižšie pudy na vytĺkanie politického kapitálu – už sa neviem dočkať, ako sa vyfarbia na tlačovkách tí, čo vymaľujú fašistov ako martýrov.

(https://www.topky.sk/cl/10/1989007/Boj-pred-Uradom-vlady--VIDEO-Policia-zasiahla-voci-protestujucim-)

Keď sa povie „dlažobné kocky“, všetkým určite napadne vykonštruovaný Ficov scénar o Kiskovi – Sorošovom rozbíjačovi republiky.

Fico do basy nepôjde. On je právnik, podobne ako Mečiar. On vie, čo môže povedať a ako. On sa nikdy nepostaví tak „exhibicionisticky“ pred kameru – ako kotlebovci na proteste. Nebude riskovať, ani keď už nebude mať čo stratiť a strana sa mu bude pred očami rozpadať – ako kotlebovci bez vodcu.

Neznášam špinavosti!

Hlúpe zostrihané videá o Kiskovi, ktorým zhouxovatený národ uveril, predvolebné Ficove videá, ktoré sú stelesnením primitivizmu…

Špinavosti sa nám začínajú dostávať pod kožu, začínajú sa stávať súčasťou kultúry. Nedovoľme to!

Najšokujúcejšie pre mňa bolo video, kde dospelý drží megafón pred dieťaťom, ktoré vulgárne vyhlasuje smrť Matovičovi a útočí na prezidentku Čaputovú.

Zbabelá špinavosť! Dieťa nemôže nikto poslať do basy.

Mali by sme sa v týchto ťažkých časoch spojiť proti špinavostiam!

Naša vláda – pracuje pre nás. Napriek nezmyselným a hlúpym útokom nervóznej opozície, ktorá má strach z toho, že popri koronakríze dokážu riešiť aj ich prešľapy.

Vskutku sa zamyslime, ako by to u nás vyzeralo, keby bol na mieste Matoviča Babiš? Boli by sme na tom ako Česko. Ľuďom sa nepáčia prísne opatrenia, nechcú sa obetovať? Ako sa však musia kvôli nám obetovať predstavitelia vlády, zdravotníci, sociálni pracovníci…

Vynára sa mi revolúcia v 89-tom roku. Spievali sme: sľúbili sme si lásku, sľúbili sme si vytrvať.

Vytrvať!

Vynárajú sa mi protesty za slušné Slovensko. Protesty za zavražděného Janka a Martinku. Viem, že sa dokážeme zomknúť za dobrú vec, spravodlivosť, …

proti špinavostiam.

Teraz je ten čas.

Dokážeme to.