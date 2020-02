Matovič opäť zabodoval

V relácii Na telo v súboji s Trubanom si zachoval rovnakú mieru sebaovládania a sebadisciplíny, ako v debate s Kotlebom. Zachoval si argumentačnú vecnosť napriek osobným útokom Trubana voči nemu.

Akoby sa starý expresívny, občas až hysterický, Matovič prerodil na skúseného empatického politika. Jeho anketu považujem za prezieravý husársky kúsok.

Najodvážnejšie bolo veľkorysé gesto Matoviča, keď na výčitku Trubana, prečo tam nie je otázka, či si ľudia želajú, aby toto hlasovanie podmieňovalo vstup OĽANO do vládnej koalície, prisľúbil, že túto otázku doplní.

https://www.tvnoviny.sk/na-telo/1988859_truban-o-matovicovej-internetovej-ankete-keby-to-videl-fico-tak-strieka-sampanske

Obávam sa, že Truban nečakal takýto ťah na bránu, že si možno dal vlastný gól.

Matovič tak ukázal, že to myslí s ľuďmi úprimne. Nielen s vlastnými voličmi, ale aj s voličmi Kotlebu a ostatných strán.

Ak chcú opozičné strany skutočne vo voľbách uspieť, mali by sa čo najskôr k Matovičovi pridať. Ak by sa zhodli minimálne na tom, že jeho 1. bod sa stane súčasťou programového vyhlásenia, som presvedčená, že by voličov výrazne presvedčili o svojich úmysloch.

Ľudia si totiž dobre pamätajú, ako sa sľuby po voľbách dokážu šibnutím čarovného prútika premeniť. Dodnes to neodpustili Procházkovi, Bugárovi ani Dankovi. Takýto oklamaný a frustrovaný volič sa často uchyľuje ku kotlebovským riešeniam, stačí mu heslo: urobíme poriadok! Štandardné strany totiž sklamali a zlyhali. Dôkazom je neuveriteľný nárast ĽSNS.

Je preto nevyhnutné konečne po 89-roku budovať občiansku spoločnosť, a práve v tom vidím pokrok OĽANO. Ľudia potrebujú vedieť, že môžu niečo zmeniť svojou angažovanosťou. Prebudenie verejnosti sa totiž neskončilo protestami na námestiach, hlas ľudí by mal byť hlavnou motiváciou politikov.

Keby si napr. Danko spustil pred voľbami podobnú anketu, čo chcú jeho voliči, či naozaj chcú, aby sa zapredal SMER-u, možno by dnes nemusel toľko vykrikovať - čo on urobil pre ľudí, a nečudoval by sa, že sa už do parlamentu (dúfajme) nedostane.

Pravdu povediac, iba malá časť voličov (ku ktorej patrím) číta programy strán, zaujíma sa o kandidátov alebo sleduje politické debaty. Je mi to ľúto. Ale súcitím s tou väčšinou, ktorú chce Matovič osloviť, preto mu rozumiem a vôbec mi neprekáža, ak to je rafinovaný marketingový ťah, ako to niektorí jeho kritici označujú. V každom prípade to považujem za výborný nápad.

Som zvedavá, či ho niekto z opozičných strán podporí.

Či si to totiž uvedomujú alebo nie, je to nastavené zrkadlo.

Veď koľkí sa kedysi zaprisahávali, ako so SMER-om do koalície nepôjdu... Ale zaviazať sa ľuďom, že v programovom vyhlásení novej koalície bude hmotná zodpovednosť politikov, je jasným signálom, že politici to myslia vážne.

Viem, že OĽANO postavilo latku vysoko, možno idealisticky.

Ale verím, že aj keď ich nikto z politikov nepodporí, podporí ich dosť ľudí na to, aby sa dostali do vlády a mohli sa pozerať na prsty ostatným.